В Еврокубке определились полуфинальные пары

Вчера, 14 марта, в Еврокубке состоялся последний матч стадии 1/4 финала. «Париж» на домашней арене победил испанский клуб «Ховентуд» и стал последним полуфиналистом турнира. Самым результативным в составе победителей был Ти Джей Шортс, набравший 21 очко, три подбора и девять результативных передач.

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Результаты четвертьфинальных встреч:

«Бурк» — «Прометей» — 95:82;

«У-БТ» — «Лондон Лайонс» — 79:91;

«Хапоэль Тель-Авив» — «Бешикташ» — 89:94;

«Париж» — «Ховентуд» — 86:70.

Полуфинальные пары выглядят следующим образом:

«Бурк» – «Бешикташ»;

«Париж» – «Лондон Лайонс».

Отметим, что в полуфиналах команды будут играть до двух побед. Игры состоятся т с 26 марта по 3 апреля.