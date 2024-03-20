Студентки в США вчистую сносят будущих звезд НБА

Женская NCAA набирает огромную популярность.

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Март — прекрасная весенняя пора. Особенно для любителей студенческого баскетбола, так как именно в этом месяце начинается «Мартовское безумие» — турнир, который приковывает внимание фанатов не только в США, но и во всём мире. На протяжении большинства последних лет именно мужской турнир был «вишенкой на торте», однако в нынешнем сезоне женская NCAA даёт больше поводов для рассуждений и вызывает больше интереса. Кто «зажигает» в женском студенческом баскетболе и почему именно сейчас он намного популярнее, чем мужской? Прежде всего начнём с того факта, что в нынешнем сезоне мужской NCAA нет откровенно выраженного таланта, посмотрев на которого можно было смело утверждать: «Да, вот это один из ведущих игроков НБА в будущем». Сейчас в мужском студенческом баскетболе такого парня попросту нет. При этом на топовые места на драфте 2024 года претендуют европейцы — Никола Топич («Црвена Звезда»), Закари Рисашер (АСВЕЛ), которые уже отлично проявляют себя в Евролиге, чемпионатах Сербии и Франции, а также Александр Сарр, выступающий в Австралии.

То, что особо громких имен в мужском студенческом баскетболе попросту нет, мы разобрались. А что же в женской NCAA? Не будем ходить вокруг да около, там целая прорва таланта. Кэйтлин Кларк, Энджел Риз, Джуджу Уоткинс — вот они настоящие звёзды не только своих клубов, но и всего женского студенческого баскетбола. Кларк побила, казалось, вечный рекорд Пита Маравича по набранным очкам во всей NCAA без привязки к полу. Риз — действующая чемпионка лиги, которая активно общается с легендой НБА Шакилом О’Нилом и является одним из главных лидеров мнений в NCAA. Уоткинс — первокурсница, которая ворвалась в ассоциацию так, как другим и не снилось. Она набирает в среднем по 27 очков, что является вторым результатом в NCAA после Кларк — 31,9.

Женский баскетбол пестрит яркими именами, и неспроста магазин по продаже билетов TickPick уже реализовал в шесть раз больше билетов на женский «Финал четырёх», чем на аналогичный мужской турнир, который проходит в рамках «Мартовского безумия». Вот она популярность! Понятное дело, что ситуация может измениться, но это показывает уровень нынешнего женского баскетбола, который из-за настолько ярких звёзд находится в стратосфере.

Если мы говорим о популярности, то как в нынешних реалиях измерить данный параметр? Правильно, с помощью подписчиков в социальных сетях. Ни у кого из мужских топовых проспектов драфт-класса 2024 года нет и 20 тысяч подписчиков в социальной сети X (ранее Twitter), а вот у девушек дела обстоят намного интереснее. Уоткинс особо не выделяется, так как лишь недавно пришла в лигу и ещё не забрала охваты у более значимых персон, но вот 204 тысячи у Кларк и 384 тысячи у Риз впечатляют. И это лишь в одной из социальных сетей. Только Бронни Джеймс — сын Леброна Джеймса может похвастаться 87 тысячами подписчиков, но это больше благодаря бренду семьи, нежели собственной игре, которая особо не впечатляет.

В общем, надеемся, у нас получилось донести, что баскетбол не ограничивается лишь мужскими баталиями на паркете, а девушки могут быть в чём-то даже лучше и привлекать намного больше внимания со спортивной точки зрения. Прямо сейчас студентки уделывают предполагаемых будущих звёзд НБА по всем показателям. Продолжаем освещать весь баскетбол, так как впереди нас ожидает «Мартовское безумие», где будет море событий и уйма инфоповодов как в мужском, так и в женском турнире.