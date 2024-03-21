Кевин Дюрант в погоне за великим рекордом НБА

Кей Ди станет самым результативным игроком в истории?

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Буквально в конце февраля Кевин Дюрант обошёл в списке лучших бомбардиров в истории Национальной баскетбольной ассоциации Кармело Энтони, а уже сегодня снова шагнул выше в таблице величайших игроков, обогнав ещё одну легенду НБА. Кого подвинул Дюрант в списке легенд и какое итоговое место среди лучших скореров может занять форвард? Спойлер: может обойти Майкла Джордана.

В матче регулярного чемпионата с «Филадельфией Сиксерс» Дюранту оставалось набрать всего девять очков, чтобы опередить великого центрового Шакила О’Нила и стать восьмым в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Форвард «Финикса» набрал восемь очков в первой половине и сравнялся с Дизелем, а уже в заключительной части матча обошёл Шакила, набрав в итоге 22 очка.

На данный момент у Дюранта 28 610 очков, и он продолжает подниматься всё выше и выше в списке величайших. У О’Нила по завершении карьеры было 28 596 очков. Следующим в списке Кевина должен стать не менее легендарный Уилт Чемберлен, который остановился на отметке в 31 419 очков. После настолько весомого достижения в карьере Дюранта не мог не высказаться и тот, кого баскетболист «Финикса» обошёл.

«Кевин Дюрант, мои поздравления. Заслуженное достижение. Уверен, что ты не остановишься на этом. Я увижу тебя на… посмотрим, сможешь ли ты стать первым. Очень рад за тебя. Я знал, что это произойдет. Если кто-то и должен был обогнать меня — это должен был быть ты».

В нынешнем сезоне Дюрант набирает в среднем 27,8 очка, при этом Кей Ди провёл уже 61 матч в регулярном чемпионате, чего не случалось с далёкого сезона-2018/2019. Если бы не травмы, то Кевин уже мог либо вплотную приблизиться, либо уже обойти Чемберлена, но от повреждений не застрахован никто. Давайте порассуждаем, сколько очков за карьеру может набрать Дюрант и кого способен обойти в пантеоне великих.

Если Кей Ди обойдётся без серьёзных травм, то у него есть два-три полноценных сезона, в которых он способен демонстрировать нынешнюю результативность — это в районе 27 очков за матч. При этом возьмём в среднем по 65 матчей за сезон, итого у нас получается 5265 очков за три года в лиге. В общем, в районе 5000 очков форвард способен оформить за три сезона. При такой результативности Дюрант обойдёт не только Чемберлена, Дирка Новицки, Майкла Джордана, но и Коби Брайанта, который находится на четвёртом месте. Более того, с уровнем нынешней медицины Дюрант может играть и до 40 лет, что нам доказывает Леброн, который в свои 39 лет продолжает удивлять.

При этом Дюрант и Джеймс совершенно разные с точки зрения построения игры. Кей Ди — шутер, который на закате карьеры может стать просто добротным ролевиком, забрасывающим трёхочковые из угла или попросту набирающим очки любым удобным для себя способом. Тем более все знают, что Кевин способен набирать очки с любой точки на паркете и быть полезным в любой роли.

Так что если наш герой избежит серьёзных травм, то за три, а уж если точно, то за четыре добротных сезона способен выйти на четвёртое место в списке самых результативных игроков в истории. До Леброна (40 179+) и Карима Абдул-Джаббара (38 387) Кевину будет дотянуться невероятно трудно — да даже и до Карла Мэлоуна (36 928). Но вот до Коби (33 643) — вполне по силам.

Именно поэтому Шак не стал говорить о том, на каком месте закончит Дюрант. Потому что мы имеем дело с одним из лучших бросающих в истории НБА, который в 35 лет играет настолько значимую роль в «Финиксе». Кей Ди — здоровья и дальнейших успехов в лиге, а любителям баскетбола — новых крутых историй, которые мы вам обязательно расскажем.