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«Времени осталось мало». Леброн сделал заявление на тему завершения карьеры

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением относительно момента, когда он завершит карьеру. По словам лёгкого форварда, времени осталось не так много.

«Времени осталось мало». Леброн сделал заявление на тему завершения карьеры
© Чемпионат.com
«Осталось не так много, я не собираюсь играть ещё 21 год. Это точно. Я не знаю, когда эта дверь закроется, но у меня осталось мало времени», — приводит слова Джеймса ESPN US.

В настоящий момент Леброну 39 лет. Нынешний сезон в НБА для него 21-й в карьере.

Ранее сообщалось, что Джеймс превзошёл Майкла Джордана и установил новый рекорд Национальной баскетбольной ассоциации. Лидер «озёрников» провёл в общей сложности 672 игры в рамках регулярных чемпионатов и плей-офф, в которых набирал 30+ очков.

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