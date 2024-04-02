Названа наиболее травмируемая команда в текущем сезоне НБА

Популярная американская команда «Мемфис Гриззлис» стала наиболее травмируемой командой в текущем сезоне регулярного чемпионат Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА). Об этом сообщает портал Crazy Stats.

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Согласно статистическим данным, игроки «Мемфис Гриззлис» получили 481 травму в течение настоящего сезона НБА. В предыдущем сезоне данное достижение осталось за «Торонто Рэпторс». Игроки этой команды за сезон-2022/2023 получили 480 травм.

Напомним, что «Мемфис Гриззлис» занимают 13 позицию в турнирной таблице Западной конференции НБА. В последней игре, которая состоялась 31 марта, «Гриззлис» уступили «Орландо Мэджик» со счётом 88:118. На данный момент «Гриззлис» идут на серии из трёх поражений.