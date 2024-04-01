ЦСКА обыграл «Локомотив‑Кубань» в матче Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА дома победил «Локомотив‑Кубань» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

© БК «Минск» / Алина Безгубченко

Встреча завершилась со счетом 86:73 (16:15, 19:28, 32:16, 19:14) в пользу «красно‑синих». Самым результативным игроком матча стал Мело Тримбл из ЦСКА, набравший 22 очка.

ЦСКА одержал 25 победу и занимает второе место в турнирной таблице группы А, «Локомотив‑Кубань» (22–11) — 4‑й.

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