Букер покорил достижение НБА, которое за всю историю было лишь у одного игрока

Защитник «Финикс Санз» Девин Букер стал первым игроком НБА после легендарного Уилта Чемберлена, который набирал не менее 50 очков в трёх матчах подряд против одного и того же соперника. Это стало возможным после недавней встречи «Финикса» с «Нью-Орлеан Пеликанс» в рамках регулярного чемпионата НБА, в которой Букер набрал 52 очка. Сама игра закончилась со счётом 124:111 в пользу «Санз».

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Ранее Букер набрал 52 очка в игре с «Пеликанс», состоявшейся 19 января, а также 58 очков в матче 12 декабря 2022 года.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Букер в среднем за матч набирает 27 очков, совершает 4,8 подбора и отдаёт 6,9 передачи. К настоящему моменту Девин принял участие в 60 играх.