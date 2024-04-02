Богдан Богданович повздорил с главным тренером «Атланты» во время матча

Сербский защитник «Атланты Хоукс» Богдан Богданович повздорил с главным тренером команды Куином Снайдером во время матча регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз». Инцидент случился, кода Богданович находился на скамейке запасных. В какой-то момент он бросил бутылку на пол и начал что-то эмоционально выговаривать Снайдеру. Чтобы нормализовать ситуацию, в дело пришлось вмешаться другим игрокам «Атланты».

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При этом довольно быстро конфликт был исчерпан: Богдан и Куин пожали друг другу руки и обнялись.

Напомним, «Атланта» в итоге победила со счётом 113:101. Богданович набрал 20 очков, сделал четыре подбора и отдал шесть передач.