Двукратный чемпион НБА Рэджон Рондо завершил карьеру

Двукратный чемпион НБА и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Рэджон Рондо принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом он сообщил во время выступления в подкасте All the Smoke Productions. По словам Рэджона, отныне он хочет больше времени проводить с детьми.

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За время выступления в НБА Рондо представлял такие команды, как «Бостон Селтикс», «Даллас Маверикс», «Сакраменто Кингз», «Чикаго Буллз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Атланта Хоукс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Кливленд Кавальерс».

В общей сложности в рамках регулярных чемпионатов НБА сыграл в 957 матчах, в которых в среднем набирал 9,8 очка, совершал 4,5 подбора и отдавал 7,9 передачи. В настоящий момент Рондо 38 лет.