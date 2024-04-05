В половине российских регионов начался пожароопасный сезон

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Пожароопасный сезон открыт более чем в половине регионов России, сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник главного управления "Национальный центр управления в кризисных ситуациях" МЧС РФ Александр Лекомцев.

"Пожароопасный сезон открыт в 45 субъектах РФ - это, как правило, южные регионы, Северо-Кавказский федеральный округ, а также Уральский, Сибирский, Дальневосточный. В Приморском крае были случаи перехода огня на населенные пункты, но последствия минимальные, смогли предотвратить более тяжкие последствия", - сказал он.

С начала года на территории страны произошло более 4 тыс. неконтролируемых палов сухой растительности. За выжигание травы были оштрафованы три органа местной власти, 59 должностных и 18 юридических лиц, включая два сельскохозяйственных предприятия на Ставрополье.

Пик природных пожаров в МЧС ожидают в июле-августе. Статистически в это время выявляют наибольшее количество очагов возгораний.