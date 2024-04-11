Игроки АЕКа объявили бойкот из-за невыплаты зарплат
Игроки АЕКа объявили бойкот с начала этой недели.
После нескольких месяцев невыплаты зарплат игроки греческой команды отказываются тренироваться.
В четверг игроки встретились с владельцем АЕКа Макисом Ангелопулосом. Администрация клуба утверждает, что игроки получат часть зарплат в пятницу, 12 апреля.
Центровой Джастин Тиллмен уже покинул команду по собственной инициативе. Игрок находится в США и не собирается возвращаться, пишет SDNA. Тиллмен был одним из лидеров команды в Лиге чемпионов, набирая 13,3 очка и 7,1 подбора в среднем за матч.
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