Игроки АЕКа объявили бойкот из-за невыплаты зарплат

Игроки АЕКа объявили бойкот с начала этой недели.

После нескольких месяцев невыплаты зарплат игроки греческой команды отказываются тренироваться.

В четверг игроки встретились с владельцем АЕКа Макисом Ангелопулосом. Администрация клуба утверждает, что игроки получат часть зарплат в пятницу, 12 апреля.

Центровой Джастин Тиллмен уже покинул команду по собственной инициативе. Игрок находится в США и не собирается возвращаться, пишет SDNA. Тиллмен был одним из лидеров команды в Лиге чемпионов, набирая 13,3 очка и 7,1 подбора в среднем за матч.