Джамал Маррей исполнил победный бросок под сирену во втором матче серии с «Лейкерс»

Сегодня, 23 апреля, завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 101:99 в пользу домашней команды.

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей стал автором победного броска под сирену после того, как лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс смазал трёхочковую попытку. В итоге «Наггетс» увеличили своё лидерство в серии — 2-0.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Маррей, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 20 очков (9 из 24 с игры, 2 из 2 штрафные), пять результативных передач, три подбора и два блок-шота. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-2».