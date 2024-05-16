«Бостон» первым пробился в полуфинал плей‑офф НБА

«Бостон Селтикс» дома обыграл «Кливленд Кавальерс» в пятом матче второго раунда плей‑офф НБА и пробился в финал Восточной конференции.

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Встреча завершилась со счетом 113:98 (28:28, 30:24, 27:26, 28:20).

Форвард «Кливленда» Эван Мобли с 33 очками стал самым результативным игроком встречи. В составе «Бостона» самым результативным стал форвард Джейсон Тейтум, набравший 25 очков.

«Бостон» выиграл серию со счетом 4–1, стал первым финалистом Восточной конференции и первой командой, которая пробилась в полуфинал плей‑офф НБА.