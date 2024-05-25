«Зенит» в концовке переиграл «Локомотив», Захаров отметился победным броском и блок-шотом

Сегодня, 25 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Юбилейный» состоялся первый матч серии за третье место Единой лиги между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань». В итоге победу одержали хозяева со счётом 79:77.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер. На его счету 22 очка, четыре подбора и четыре ассиста. Также стоит отметить Дениса Захарова, который оформил победный бросок после собственного перехвата, а затем совершил блок-шот на Владиславе Емченко.

В составе «Локо» лучшим снайпером оказался Андрей Мартюк, вышедший со скамейки. В его активе 21 очко и девять подборов. Стоит упомянуть, что один из лидеров команды, Окаро Уайт, был удалён с площадки во второй четверти после стычки с арбитром.

Петербуржцы ведут в серии со счётом 1-0.