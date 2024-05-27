Один из лидеров «Уралмаша» перешел в «Парму»

Российский форвард Александр Захаров перешёл в пермскую «Парму», сообщает официальный сайт команды.

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Контракт рассчитан на два года.

В прошедшем сезоне в составе «Уралмаша» российский форвард вышел в 39 матчах Единой лиги ВТБ, показав среднюю статистику в 9,0 очка, 2,8 подбора, 1,4 передачи за 20 минут на паркете.

Александр начал профессиональную карьеру в «Химках» в 2013 году. В системе подмосковного клуба он провёл четыре сезона. Имеет опыт выступления за клубы Суперлиги и Лиги ВТБ. Регулярно привлекался в сборную России по классическому баскетболу и баскетболу 3х3. С 2021 года форвард выступал за «Уралмаш» сначала в Суперлиге, а после в Единой лиге ВТБ. С командой из Екатеринбурга дважды становился чемпионом Суперлиги и стал MVP турнира в 2023 году.