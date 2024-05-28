«Индиана» обратилась к болельщикам после поражения в финале конференции

«Индиана Пэйсерс» уступила «Бостон Селтикс» в четвёртом матче серии финала со счётом 102:105 и закончила своё выступление в нынешнем сезоне. После этого пресс-служба команды опубликовала в социальных сетях новый пост, в котором поблагодарила болельщиков за поддержку.

«Это было невероятное путешествие. Мы бы не справились, если бы вы не подбадривали нас на протяжении всего пути», — говорится в заявлении пресс-службы.

«Бостон» стал первым финалистом плей-офф НБА текущего сезона. Клуб вышел в решающую стадию турнира впервые с 2022 года. Тогда они встретились с «Голден Стэйт Уорриорз» и уступили со счётом 2-4. Напомним, действующим победителем плей-офф НБА является «Денвер». Во второй полуфинальной серии путёвку в решающий раунд разыгрывают «Миннесота Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс».