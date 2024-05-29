Дончич превзошел Дирка Новицки по одному из показателей в плей-офф в истории «Далласа»

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич превзошёл Дирка Новицки по количеству результативных передач в плей-офф в истории «Маверикс». Об этом информирует пресс-служба НБА.

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После четвёртого матча финальной серии Западной конференции НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» Дончич записал в свой актив 361 передачу в плей-офф. Сама игра закончилась со счётом 105:100 в пользу «Миннесоты». Лука оформил трипл-дабл, набрал 28 очков, совершив 15 подборов и отдав 10 результативных передач. В составе победителей лучшую результативность продемонстрировал защитник Энтони Эдвардс. На его счету 29 очков, 10 подборов и девять результативных передач. Пятая встреча между командами состоится 31 мая.