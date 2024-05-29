«Просто безумие». Брэндон Миллер рассказал историю о Майкле Джордане

Форвард «Шарлотт Хорнетс» Брэндон Миллер поделился историей о легендарном игроке НБА Майкле Джордане.

© Чемпионат.com

«Как я впервые встретил Майкла Джордана? Это была моя первая тренировка за «Шарлотт». И тогда я увидел, как он бросал штрафной бросок. Он его смазал. Просто безумие. Он промахнулся, эйрболл», — сказал Миллер во время выступления в Knuckleheads Podcast.

Джордан приобрёл миноритарный пакет акций «Шарлотт» в 2006 году. В 2010-м Майкл купил контрольный пакет акций франшизы. Летом прошлого года он решил продать команду. Сообщалось, что прославленный баскетболист выручил за неё $ 3 млрд.

Ранее сообщалось, что коллекционная карточка Джордана Jordan Star #101 сезона-1984/1985 была продана по рекордной цене на аукционе.