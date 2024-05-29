Перасович высказался о провале УНИКСа

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович ответил на вопрос о сложностях, которые возникли у команды в первой четверти второго матча финальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Казанцы проиграли стартовый игровой отрезок со счётом 8:23. Сама встреча закончилась со счётом 94:83 в пользу армейцев. После двух игр ЦСКА ведёт в серии 2-0.

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