УНИКС обыграл ЦСКА в четвертом матче финальной серии Единой лиги

Казанский УНИКС победил московский ЦСКА в четвертом матче финальной серии плей‑офф Единой лиги ВТБ.

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Встреча в Москве завершилась со счетом 96:80 (24:15, 27:32, 24:13, 21:20). В составе победителей 27 очков набрал Ненад Димитриевич, у «красно‑синих» 16 очков в активе Мело Тримбла.

Счет в серии до четырех побед — 3–1 в пользу ЦСКА. Пятая игра состоится 5 июня в Казани.

Прямую трансляцию встречи смотрите с 19:00 на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. 2023-24

ЦСКА (Москва) — «УНИКС» (Казань) — 80:96 (15:22, 32:27, 13:24, 20:21)