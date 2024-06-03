Игрока НБА чуть не расстреляли из АК-47

Айзея Томас поделился ужасающей историей, которую можно было представить только в кино.

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В последнее время новости о двукратном участнике Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Айзее Томасе появляются не сказать чтобы слишком часто. В марте игрок вернулся в НБА, присоединившись к «Финикс Санз», но чего-то яркого, как в старые добрые времена, на площадке не показал. После этого образовалась информационная пауза, нарушил которую сам Айзея. История, приключившаяся со знаменитым баскетболистом, напоминает страшные сводки откуда-то из Судана или сцену из кинокартины «Кровавый алмаз». Но она разыгралась в США. По словам Томаса, прямо посреди города на него наставили автомат Калашникова, а напавшим, скорее всего, оказался несовершеннолетний парень.

«Я просто в шоке от того, как эти молодые ребята передвигаются! У меня вчера был момент, изменивший мою жизнь, когда пацан вытащил и направил АК-47 на меня и моих друзей, и, если бы не то, кем я был, если бы он не узнал меня в моём собственном городе, он, вероятно, покончил бы со всеми нашими жизнями. Мы просто должны молиться за этих молодых людей! Бог помог вчера. Чёрт, всё могло закончиться так быстро. Без всякой причины!» — поделился Томас.

Неясно, где находился Томас во время инцидента, но многое указывает на то, что он был в Финиксе. Как сообщили внимательные пользователи, несколько недавних публикаций спортсмена в социальных сетях были сделаны в спортзале, украшенном государственным флагом Аризоны. Кроме того, Айзею любят в этом живописном городе на юго-западе США. За «Санз» Томас выступал в своём четвёртом сезоне в Национальной баскетбольной ассоциации, показывав солидные 15,2 очка в среднем за матч. Всё это подтверждает, что инцидент мог иметь место именно Аризоне. Да и нападавший, по словам спортсмена, опустил АК только после того, как только узнал его.

Сообщение о нападении разыгрывающий написал на своей странице в соцсетях. Чуть позже, однако, он его удалил, не объяснив причину. А потом добавил новую короткую заметку: «Помолитесь за этих молодых людей, которые идут в неверном направлении! Бог с ними».

Баскетбольное сообщество было ошеломлено рассказом Томаса. 35-летнего игрока любят болельщики не только «Финикса», но и многих других клубов, за которые он выступал на протяжении карьеры. А таких в НБА у него было 10. Решив поделиться своей историей с общественностью, некогда звёздный разыгрывающий показал, что неожиданный поворот может произойти в любое мгновение нашей жизни. Но в то же время Айзея дал понять, что, по крайней мере, в его случае былые подвиги могут окупиться в самый критический момент.