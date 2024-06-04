Харден ответил на вопрос о величайшем баскетболисте в истории

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден признался, что полюбил баскетбол благодаря легендарному игроку «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанту.

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«Кого я считаю величайшим игроком? Был только один человек, который заставил меня влюбиться в игру, и это Коби Брайант. Поскольку я родом из Лос-Анджелеса и был фанатом «Лейкерс», я наблюдал, как он развивается и выигрывает чемпионаты. Видел его страсть и любовь к игре, наблюдал за тем, что он сделал для баскетбола. Именно поэтому я начал играть в баскетбол. Я научился навыкам на площадке, но влюбился в игру благодаря ему», — приводит слова Хардена Hoopshype.

Брайант всю карьеру (1996—2016) выступал за «Лос-Анджелес». Вместе с «озёрниками» он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. 18 раз Коби принимал участие в Матче всех звёзд. Кроме того, Брайант дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США. Легендарный игрок погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса.