Агент Рыжов подтвердил, что «Руна» потеряла инвестора

Баскетбольный агент Станислав Рыжов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Максимом СУТЧЕНКО отреагировал на информацию о том, что московская «Руна» приостанавливает свое участие в Единой лиге ВТБ.

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По информации СМИ, у клуба есть долги перед баскетболистами и тренерским штабом за минувший сезон. Сумма варьируется в районе 80 млн рублей. Это случилось из-за смерти одного из основных инвесторов проекта.

В дебютном сезоне Единой лиги ВТБ финишировала на 5-м месте группы Б второго этапа регулярного чемпионата.

— Моих клиентов там процентов 80. Инвестор реально скончался, произошло ЧП. Да, долги есть перед игроками и тренерами, это подтверждаю, — сказал Рыжов. — «Руна» очень хороший сезон выдала до Нового года. Если честно, то уже сами игроки выбирают варианты продолжения карьеры, а не я, как агент, пытаюсь набить цену. И Эртугрул Эрдоган [главный тренер «Руны» — «Спорт День за Днем] оказался очень успешен и игроки. У игроков проблем с продолжением карьеры не будет.

— Что делать лиге в такой ситуации, когда команд и так не много?

— Я не в том статусе, чтобы что-то советовать в этом плане руководству лиги. А в целом наш баскетбол страдает от нехватки команд.