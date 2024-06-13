Реджи Миллер выбрал между Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом

Член Зала Славы баскетбол Реджи Миллер ответил на вопрос о том, кто является величайшим игроком в истории: легенда «Чикаго Буллз» Майкл Джордан или форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

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