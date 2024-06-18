Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» признался в ненависти к новому чемпиону НБА

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон признался в ненависти к новому чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), клубу «Бостон Селтикс». Об этом он написал в социальной сети X.

«Ненавижу, что у "Селтикс" теперь официально больше чемпионских титулов, чем у нас», — заявил Джонсон.



«Бостон» в финальной серии плей-офф НБА обыграл «Даллас Маверикс» со счетом 4:1. Это первый титул «Селтикс» за 16 лет.

По количеству побед в НБА «Бостон» обошел «Лейкерс». У «Селтикс» — 18 чемпионских сезонов, у «Лос-Анджелеса» — 17.