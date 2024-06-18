Чемпионка России призвала поддержать россиян на Олимпиаде

Каждому из российских спортсменов, которые будут выступать на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, нужна поддержка своих болельщиков. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила шестикратная чемпионка России по баскетболу, трехкратная победительница Евролиги Елена Беглова.

«Каждый спортсмен — профессионал своего дела, который максимально отдается своему виду спорта, физически и психологически. Он посвящает этому огромное количество времени, дорога к Олимпиаде — очень долгая. Большинство атлетов туда не попадает, лишь единицы могут до нее добраться. Что значит для спортсменов Олимпиада, думаю, понятно всем. И будь я в такой ситуации, я бы поехала на Игры под нейтральным флагом. Чтобы показать всему миру, что российских спортсменов не сломить. Конечно, выступать под национальным флагом — гордость за себя и за страну, понимание ответственности. Но я уверена, что эти чувства каждый спортсмен на Олимпийских играх испытывает и под нейтральным флагом, понимая, что представляет свою любимую страну. Всего лишь 14 российских спортсменов на данный момент допущены до участия в Олимпийских играх — 14 человек! И нужно болеть за каждого из них, поддерживать. Эти люди прошли длинный путь к Олимпиаде. К тому же, они были проверены специальной комиссией, экспертами, которые установили, что спортсмены соответствуют всем критериям МОК. Поэтому им надо ехать на Игры, а нам — болеть за наших», — сказала Беглова.



В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.