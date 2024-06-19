Средний рейтинг просмотра плей-офф НБА упал по сравнению с 2023 годом

Средний рейтинг просмотра серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) упал на 11% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщает портал Sports Media Watch.

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В этом году рейтинг просмотра всей серии плей-офф НБА в среднем составил 2,4, что на 11% меньше, чем прошлогодний рейтинг серии, который составлял 2,7. Также стоит отметить, что телевизионные трансляции в прямом эфире смотрели в среднем 4,53 млн человек. А в 2023 году по данному показателю плей-офф смотрело 5,12 млн зрителей, что на 12% больше текущего результата.

Напомним, 18 июня в Бостоне состоялась четвёртая игра между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс» в рамках плей-офф финальной серии НБА. Встреча завершилась победой «кельтов» со счётом 106:88.