Баскетболист Воронцевич не останется в УНИКСе

Президент УНИКСа Евгений Богачев заявил «Матч ТВ», что его клуб хотел бы сохранить форварда Андрея Воронцевича, но сторонам не удалось договориться о контракте.

© БК УНИКС

Ранее Telegram‑канал «Перехват» сообщил, что 36‑летний Воронцевич воспользуется опцией выхода из контракта с «ПАРИ Нижним Новгородом». В минувшем сезоне баскетболист выступал за УНИКС с апреля по июнь на правах аренды.

— Нет, Андрей не продолжит в новом сезоне карьеру у нас. Мы ему предлагали остаться, но, в общем, не получилось. У нас он не остаётся, — сказал Богачев «Матч ТВ».



В 2023 году Воронцевич в составе УНИКСа стал чемпионом Единой лиги ВТБ, в минувшем сезоне казанская команда в финале уступила московскому ЦСКА.