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НБА и Евролига: история матчей между клубами лиг, кто выигрывал, кто сильнее, чемпион НБА против чемпиона Евролиги

Нужен ли клубный чемпионат мира?

История противостояния НБА и Евролиги
© Чемпионат.com

В современном мире практически не возникает споров о том, какая лига является сильнейшей. Большинство людей признаёт доминирование НБА, ведь именно там выступают лучшие игроки. Однако в истории баскетбола были случаи, когда европейские клубы побеждали команды НБА, ставя под сомнение безоговорочное превосходство американской лиги. Давайте рассмотрим эти примеры и поговорим о будущем баскетбола.

Матч 1978 года между «Вашингтон Буллетс» и «Маккаби» Тель-Авив стал первым в истории противостоянием между командами НБА и Евролиги. Игра проходила в Израиле и стала настоящей эмоциональной битвой. «Маккаби» удалось одержать победу со счётом 98:97.

Израильский клуб продолжил свою серию в начале 1980-х, обыграв «Филадельфию Сиксерс», «Нью-Джерси Нетс» и «Финикс Санз». Одним из факторов их успеха было то, что игры проводились по смешанным правилам. Эта традиция сохранилась и в 1990-х, однако европейским командам не удалось выиграть ни одного матча из 15.

С 2000-х годов игры проводились только по правилам НБА. Стоит отметить, что количество таких матчей возросло благодаря глобализации и стремлению лиги развивать свой бренд по всему миру. Если в 1990-х было лишь 15 таких встреч, то в нулевых — уже 37.

С 2008 года в межконтинентальных матчах начал участвовать и ЦСКА. Вы наверняка их помните, эти встречи транслировались на федеральном телевидении, и московской команде дважды удалось переиграть клубы НБА. Армейцы победили «Кливленд Кавальерс» после ухода Леброна Джеймса в 2010 году, а также обыграли «Миннесоту Тимбервулвз» с Кевином Лавом в 2013-м.

В 2010-х годах европейско-американские баталии стали проходить реже — 28 матчей. Команды НБА одерживали победы в 20 из них. Тем не менее интересных матчей было предостаточно. Особенно запомнилась встреча чемпионов НБА «Сан-Антонио Спёрс» с берлинской «Альбой», которая тогда даже не смогла квалифицироваться в Евролигу. Немецкому клубу удалось переиграть подопечных Грега Поповича со счётом 94:93, несмотря на участие всех звёзд техасцев.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

С 2016 по 2023 год не проводилось матчей между командами НБА и Евролиги, а позже основной причиной стала пандемия. Летом прошлого года мадридский «Реал», чемпион Евролиги, и «Даллас Маверикс» возобновили эту традицию. Игра вызвала особый интерес, поскольку Лука Дончич встретился с клубом, который его воспитал. Испанцам удалось одержать победу со счётом 127:123.

Многие справедливо отмечают, что для команд НБА эти встречи не так важны, как для клубов Евролиги, у которых есть более серьёзная мотивация. Игроки стараются проявить себя, чтобы привлечь внимание североамериканских скаутов, а также стремятся доказать, что за пределами НБА существует качественный баскетбол.

В последнее время активно обсуждается идея создания клубного чемпионата мира, где будут встречаться лучшие команды из Северной Америки и Европы. В прошлом году разгорелись дискуссии о том, имеют ли право обладатели титула НБА называть себя чемпионами мира. Популярный американский легкоатлет Ноа Лайлз высмеял эту традицию, и вскоре США не смогли выиграть Кубок мира.

Какие последствия это имело? На Олимпиаду в Париже от США отправится настоящая «Дрим-тим», которая наверняка вновь докажет, какая страна доминирует в баскетболе. Тем не менее клубный чемпионат мира — это другая история, которая могла бы привлечь много зрителей при правильном маркетинге.

Были ли примеры матчей между чемпионами Евролиги и НБА? Таких случаев было три: «Чикаго Буллз» против «Олимпиакоса» (1997), «Сан-Антонио Спёрс» против «Панатинаикоса» (2007) и «Лос-Анджелес Лейкерс» против «Барселоны» (2010). Только испанскому клубу удалось завоевать неофициальный титул чемпиона мира среди европейцев.

Видео можно посмотреть на канале CRAKOLI в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Как организовать такой турнир? Нужна договорённость между НБА, Евролигой и ФИБА, у всех свои интересы. По каким правилам проводить матчи? В какую часть сезона можно поместить этот турнир? В футболе уже существует подобное соревнование, но для европейских клубов эти матчи чаще носят товарищеский характер. Игроки НБА наверняка никогда не будут выкладываться на 100%.

В США продолжается процесс интернационализации баскетбола. В НБА с каждым годом всё больше легионеров, а грядущий драфт изобилует европейскими талантами. Евролига пока остаётся малоинтересной для американской аудитории. Клубный чемпионат мира мог бы вывести Евролигу на американский рынок. Но выгодно ли это НБА? Есть сомнения.

Баскетбол
Джеймс Леброн
Лука Дончич
Кевин Лав
ЦСКА
Реал