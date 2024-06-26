УНИКС объявил о продлении контракта с бельгийским центровым

Бельгийский баскетболист Исмаэль Бако продлил контракт с УНИКСом, сообщает пресс‑служба казанского клуба.

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Новое соглашение с 28‑летним центровым заключено по схеме «1+1».

— Очень рад продолжить свой путь с УНИКСом! Я мотивирован работать еще усерднее, чтобы в предстоящем чемпионате добиться с командой больших успехов. Благодаря болельщикам и друзьям, которых я приобрел здесь за прошедший сезон, в Казани я чувствую себя как дома, — сказал Бако.



В минувшем сезоне Единой Лиги ВТБ Бако принял участие в 41 матче, в среднем набирая 7,3 очка и делая 5,8 подбора за 24 минуты игрового времени. Также Бако — лидер сезона по блок‑шотам в среднем за игру (1,8).

В финале прошедшего сезона УНИКС уступил московскому ЦСКА.