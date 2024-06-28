Названо условие, при котором Леброн сможет сыграть в НБА сразу с двумя сыновьями

Не так давно издание ESPN US сообщало, что «Лос-Анджелес Лейкерс» готов предложить лёгкому форварду Леброну Джеймсу трёхлетний контракт, по которому он заработает приблизительно $ 160 млн. Если Джеймс согласится и подпишет соответствующее соглашение с командой, он останется в лиге до сезона-2026/2027. Сын Леброна Брайс имеет право выйти на драфт Национальной баскетбольной ассоциации в 2026 году.

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Таким образом, если Джеймс останется в лиге до 2026-го, у него будет возможность сыграть сразу с тремя сыновьями: Брайсом и Бронни. Более того, все трое могли бы оказаться в «Лейкерс».

Ранее «Лос-Анджелес» выбрал Бронни под общим 55-м номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года.