Леброн и Бронни Джеймс стали первым дуэтом отца и сына в одной команде НБА

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» выбрал Бронни Джеймса под общим 55-м номером на драфте 2024 года. Об этом сообщает Bleacher Report.

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19-летний баскетболист является сыном нападающего «Лейкерс» Леброна Джеймса. Таким образом, впервые в истории НБА за одну команду смогут сыграть отец и сын.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Некоторые федерации уже отказались от выступления на Играх.