Шакил О'Нил встал на защиту сына Леброна Джеймса

Известный американский баскетболист и ныне телеэксперт Шакил О'Нил встал на защиту новичка «Лейкерс», выбранного под 55-м номером, Бронни Джеймса, сына Леброна Джеймса.

© Чемпионат.com

«Я хотел бы, чтобы критика Бронни Джеймса, моего «племянника», была прекращена. Он ребёнок, отличный ребёнок. Всё, что он хочет, — это играть. К сожалению, таким детям, как наши, приходится соответствовать тому, что сделали мы. Я всё время говорю своим детям: «Давление — это когда ты не знаешь, где возьмёшь еду в следующий раз. Тебе необязательно быть мной. Я хочу, чтобы ты был лучше меня!» Я говорю не как об игроке, а как о человеке. Самая неприятная вещь — критики говорят о том, что Бронни добился этого только благодаря своему папе. Знаешь, в детстве они [дети звёздных игроков] хотят сделать это сами, и я верю, он это добьётся шикарных результатов», — приводит слова Шакила портал Clutchpoints.



Мнение О'Нила в The Big Podcast разделил игрок «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин: «В конечном итоге Бронни станет лучшим профессионалом, чем многие из этих игроков на драфте».