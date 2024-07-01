НБА объявила потолок зарплат на сезон‑2024/25

Потолок зарплат в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне‑2024/25 составит 140,588 миллиона долларов, сообщает пресс‑служба лиги.

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Налог на роскошь — 170,814 миллиона долларов. Минимальный суммарный размер зарплат на следующий сезон — 126,529 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне потолок зарплат был установлен на уровне 136,021 миллиона долларов.

Изменения вступают в силу в понедельник, командам разрешено начать переговоры со свободными агентами.