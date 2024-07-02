УНИКС объявил о продлении контракта с Перасовичем

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович заключил новый контракт с командой. Как информирует пресс-служба казанского клуба, пролонгированное соглашение будет действовать до конца сезона-2024/2025.

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59-летний хорватский специалист возглавляет УНИКС с лета 2021 года. В сезоне-2022/2023 казанский клуб впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ и России. В завершившемся чемпионате казанцы заняли второе место, уступив в финальной серии московскому ЦСКА (1-4 в серии).

Ранее УНИКС объявил об уходе форварда Марка Тихоненко. Кроме того, казанский клуб покинул двукратный чемпион Единой лиги Вячеслав Зайцев. Ранее он заключил контракт с екатеринбургским «Уралмашем».