Боян Дублевич покинул БК «Зенит», названа его новая команда

Агент форварда Бояна Дублевича Мишко Ражнатович сообщил, что его клиент покинул «Зенит» и продолжит карьеру в испанском клубе «Сарагоса».

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«Боян Дублевич вернулся в лигу ACB! Он подписал долгосрочный контракт с «Сарагосой», — написал Ражнатович на своей странице в социальных сетях.



В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Дублевич принял участие в 30 матчах, в которых в среднем набирал девять очков, совершал 4,8 подбора и отдавал 1,4 передачи. Соглашение черногорца с петербургским «Зенитом» было рассчитано на один сезон. В конце регулярного чемпиона Боян получил травму, из-за чего был отзаявлен перед плей-офф.

Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется центровым «Фенербахче» Георгиосом Папаяннисом.