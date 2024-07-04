«Локомотив-Кубань» продлил контракт с лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ

21-летний российский баскетболист Кирилл Елатонцев, играющий на позиции центрового за клуб «Локомотив-Кубань» подписал новый контракт с краснодарским клубом сроком действия на пять лет по системе «3+2».

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В минувшем сезоне выпускник Академии «Локомотива-Кубань» был признан лучшим молодым игроком чемпионата Единой Лиги ВТБ.

В сезоне-2023/24 Кирилл Елатонцев сыграл за основу «Локо» в 45 матчах, набирая в среднем 5,5 очка и 3,3 подбора за матч.

Напомним, что в 2016 году присоединился к системе баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань». Выступал за молодёжную команду «Локомотив-Кубань-2». В её составе стал чемпионом и серебряным призёром Единой молодёжной лиги ВТБ. В 2021 году был признан самым ценным игроком регулярного сезона, а в 2023 году самым ценным игроком «Финала четырёх».