Стало известно решение Леброна Джеймса по дальнейшей карьере в НБА

Лёгкий форвард Леброн Джеймс планирует подписать максимальный контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» на два года, по условиям которого заработает $ 104 млн. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

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Как уточнил другой инсайдер Эдриан Войнаровски, в контракте Джеймса прописана опция игрока и запрет на обмен.

Напомним, ранее сообщалось, что Леброн готов пойти на понижение зарплаты ради приглашения в «Лос-Анджелес» звёздного игрока.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Леброн в среднем за матч набирал 25,5 очка, совершал 7,3 подбора и отдавал 8,3 передачи в регулярном чемпионате и демонстрировал следующие статистические показатели в плей-офф: 27,8 очка, 6,8 подбора и 8,8 передачи в среднем за игру.