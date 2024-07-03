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Леброн заработает по новому контракту больше, чем Майкл Джордан за всю карьеру в НБА

Сегодня, 3 июля, авторитетные инсайдеры Шэмс Чарания и Эдриан Войнаровски сообщили, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял решение по дальнейшей карьере в Национальной баскетбольной ассоциации. По их сведениям, Джеймс согласился заключить новый контракт с «Лос-Анджелесом» сроком на два года, по которому заработает $ 104 млн.

Леброн заработает по новому контракту больше, чем Майкл Джордан за всю карьеру
© Чемпионат.com

Примечательно, что это больше, чем получил за всю карьеру легендарный игрок Майкл Джордан. За время выступления в НБА Джордан заработал на контрактах с клубами $ 93 877 500.

Ранее сообщалось, сколько Джеймс заработает за всю свою карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации с учётом нового контракта.

Баскетбол
Эдриан Войнаровски
Джеймс Леброн
Майкл Джордан