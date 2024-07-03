Леброн Джеймс проведет свой 22-й сезон в НБА

Сезон-2024/2025 станет двадцать вторым подряд для одной из главных звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса.

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За свою карьеру в НБА Джеймс сыграл за такие команды, как «Кливленд Кавальерс» (11 сезонов), «Майами Хит» (3 сезона) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (6 сезонов).

Грядущий сезон станет седьмым сезоном в составе коллектива «Лос-Анджелес Лейкерс». В сезоне-2020/2021 Леброн вернул Кубок Ларри О’Брайена на домашний стадион «озёрников».

Напомним, что за 21-летнюю карьеру Леброн Джеймс стал 4-кратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), 4-кратным MVP финала НБА (2012, 2013, 2016, 2020), 4-кратным MVP НБА (2009, 2010, 2012, 2013). А также: