Крис Джонс останется в «Валенсии», несмотря на интерес клубов Евролиги
Крис Джонс останется в «Валенсии».
Разыгрывающий (31 год, 188 см) сообщил о том, что решил «остаться дома».
«Валенсия» потеряла место в Евролиге-24/25, Джонс имел право покинуть клуб через опцию в контракте. Несмотря на интерес со стороны клубов Евролиги, он принял решение и дальше выступать за испанский клуб, с которым у него соглашение до 2026 года.
Джонс набирал 12,0 очка и 4,0 передачи в среднем в матчах чемпионата Испании за «Валенсию» в сезоне-23/24.
Крис Джонс останется в «Валенсии», несмотря на интерес клубов Евролиги
Роналду обвинили в нарушении правил УЕФА о рекламе из-за поста о пульсе в матче со Словенией: «Это эмбуш-маркетинг, и это незаконно. Криштиану должны оштрафовать»
Бернарду о критике Роналду: «Это часть нашей работы, поэтому мы так много получаем. Криштиану тоже человек, он проявил эмоции – думаю, он отлично пробил пенальти, и Облак здорово справился»