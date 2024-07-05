Крис Джонс останется в «Валенсии».

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Разыгрывающий (31 год, 188 см) сообщил о том, что решил «остаться дома».

«Валенсия» потеряла место в Евролиге-24/25, Джонс имел право покинуть клуб через опцию в контракте. Несмотря на интерес со стороны клубов Евролиги, он принял решение и дальше выступать за испанский клуб, с которым у него соглашение до 2026 года.

Джонс набирал 12,0 очка и 4,0 передачи в среднем в матчах чемпионата Испании за «Валенсию» в сезоне-23/24.