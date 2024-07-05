Чемпион Единой лиги в составе ЦСКА перешел в «Самару»

«Самара» объявила о переходе 22-летнего разыгрывающего Антона Карданахишвили. Как информирует пресс-служба команды, стороны заключили контракт на три сезона по системе «2+1».

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Карданахишвили является воспитанником спортшколы ЦСКА. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ в составе армейцев принял участие в 28 матчах, в которых в среднем набирал 2,4 очка, совершал один подбор и отдавал 1,3 передачи.

ЦСКА стал победителем минувшего сезона Единой лиги, одолев в финале казанский УНИКС (4-1 в серии). Для красно-синих эта победа стала 11-й в истории. Последний раз армейцы побеждали в Единой лиге в сезоне-2020/2021. Тогда в финальной серии ЦСКА также победил УНИКС. «Самара» в завершившемся сезоне уступила УНИКСу в четвертьфинале.