Шакил О’Нил дал совет Леброну Джеймсу перед новым сезоном НБА

Четырёхкратный чемпион НБА Шакил О’Нил рассказал, как поступил бы на месте лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в новом сезоне. По мнению Шакила, лёгкий форвард должен уменьшить свою роль на площадке.

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