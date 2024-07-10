Как мечта литовских баскетболистов о Париже превратилась в разочарование

Кажется, прибалтийскую сборную ждут глобальные изменения.

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Литовский баскетбол, который всегда был синонимом олимпийской стойкости, столкнулся с реальностью в Сан-Хуане. В финале квалификационного турнира литовцы не смогли противостоять давлению, уступив Пуэрто-Рико со счётом 68:79. Это поражение — удар по их олимпийским амбициям, ведь теперь они пропустят Игры во второй раз подряд. Последний раз, перед Токио, они остались за бортом, проиграв Словении в Каунасе. Это неприятная глава для команды, которая до 2021 года не отсутствовала на олимпийском празднике.

Литовцы начали свой путь в Сан-Хуане с побед над Мексикой и Кот-д'Ивуаром. Они заняли первое место в группе, а итальянцы в полуфинале не сумели оказать им достойное сопротивление. Но в финале, где сборная Литвы столкнулась с Пуэрто-Рико, дело приняло неожиданный оборот. Матч стал четвёртым в их официальной истории встреч, и, несмотря на три предыдущие победы, в этот раз литовцы уступили. В последней встрече команд в 2012 году, также в рамках олимпийской квалификации, прибалтийская сборная одержала победу, однако история не повторилась.

На этот раз удача отвернулась от литовцев. После двух десятилетий ожидания пуэрториканцы вновь пробились на Олимпийские игры. Их последнее выступление на Олимпиаде датируется 2004 годом. Теперь они стоят перед вызовом в группе C в Париже, где их соперниками будут сборные Южного Судана, США и Сербии.

«Мы показали один замечательный матч на турнире, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно для квалификации на Игры», — разочарованно констатировал Казис Максвитис, главный тренер литовской национальной команды.



«Это поражение оказалось сокрушительным для литовского баскетбола. Представляя себе последние Игры, я не мог не чувствовать, что без нашего участия они теряют свою полноту, и теперь, к сожалению, история повторяется», — продолжил наставник литовцев.



Взяв на себя роль тренера после ухода Дарюса Масколюнаса в 2021 году, Максвитис столкнулся с трудностями на олимпийском пути. Отвечая на вопрос о возможной отставке после неудачи в Пуэрто-Рико, тренер заявил:

«Моё решение уже принято, но прежде чем объявить его, я должен обсудить всё с федерацией».



Видео можно посмотреть на канале FIBA — The Basketball Channel в YouTube. Права на видео принадлежат FIBA.

Миндаугас Кузминскас, капитан литовской команды, не стеснялся выражать своё разочарование.

«Это невероятно болезненно. Участие в Олимпиаде — это та самая мечта, которая витает в воздухе каждые четыре года для каждого спортсмена. И вот, к сожалению, мне придётся отпустить эту мечту», — сказал бывший баскетболист «Локомотива-Кубань» и «Зенита».



Домантас Сабонис, один из ведущих игроков команды, признал, что литовцам не удалось взять игру под контроль, но не забыл выразить благодарность фанатам за их неизменную поддержку.

«Это большое разочарование. Мы стремились квалифицироваться в Париж, но, как справедливо заметил наш тренер, мы не показали достойный уровень игры. Один хороший матч — это слишком мало для того, чтобы завоевать право участвовать в Олимпийских играх», — высказался Домантас.



И вот Литва снова не попадает на главную спортивную арену четырёхлетия. Оставшиеся вопросы о будущем команды и её тренерского состава остаются без ответов. Пока фанаты и эксперты с нетерпением ожидают развития событий, взоры обращены к федерации и главному тренеру Максвитису — их решения определят, какой будет следующая глава в истории литовского баскетбола.