Леброн Джеймс прояснил отношение к экс-президенту США

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс комплиментарно высказался о бывшем президенте США Бараке Обаме, который посетил недавний товарищеский матч между американцами и национальной командой Канады.

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«Это всегда удольствие и возможность пообщаться с одним из величайших людей, которых когда-либо видел этот мир. Таково моё мнение. Его видение, его образ мыслей и его слова всегда находят отклик. Как же здорово, что у меня была возможность встретиться с бывшим президентом и моим другом. Я действительно называю его близким другом. Это просто потрясающе», — сказал Леброн на пресс-конференции.



Напомним, сборная США победила Канаду со счётом 86:72. Команды встречались в рамках подготовки к Олимпийским играм 2024 года в Париже.