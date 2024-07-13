Джейлен Брансон заключил новый четырёхлетний контракт с «Нью-Йорк Никс»

27-летний разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон согласился на четырёхлетнее продление контракта на сумму $ 156,5 млн. Об этом сообщил известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски со ссылкой на агента баскетболиста Сэма Роуза. Это на $ 113 млн меньше гарантированной суммы, которую он имеет право получить через год.

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По информации, предоставленной Роузом, сделка обойдётся Брансону в $ 37,1 млн в течение следующих трёх лет. Соглашение также включает опцию игрока на четвёртый год, что позволит вернуть остальную часть в $ 113 млн в течение срока, даст возможность продления на $ 323 млн в 2028 году или заключения нового пятилетнего соглашения на сумму $ 418 млн в 2029 году.

Решение Брансона выбрать четырёхлетний контракт вместо пятилетнего позволят «Никс» продолжать делать изменения в составе, чтобы сократить разрыв в чемпионстве.