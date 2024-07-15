Бронни Джеймс назвал топ-5 любимых игроков НБА всех времен

Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» и сын лидера этой команды Леброна Джеймса Бронни ответил на вопрос по поводу пяти любимых баскетболистов в истории.

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По словам Бронни, список выглядит следующим образом: Леброн, Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Кайри Ирвинг («Даллас Маверикс»), Кевин Дюрант («Финикс Санз»), Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз») либо Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).

Напомним, Бронни участвовал в драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года. Вся интрига второго дня строилась именно вокруг него. Молодой игрок в итоге был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 55-м номером, в результате чего он будет играть в одной команде вместе с отцом.