Никита Курбанов высказался о новичках ЦСКА, пришедших в межсезонье

Опытный форвард ЦСКА Никита Курбанов высказался о новичках, присоединившихся к московской команде в это межсезонье — Юрии Умрихине и Руслане Абдулбасирове.

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Умрихин является воспитанником ЦСКА и вернулся в клуб после нескольких лет в «Самаре» и «Нижнем Новгороде», а для Абдулбасирова минувший сезон стал дебютным в Лиге ВТБ — его он провёл в составе пермской «Пармы».