Стефен Карри высказался о противостоянии с Леброном

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США Стефен Карри высказался о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» и товарище по национальной команде Леброне Джеймсе, вспомнив их противостояние друг с другом на клубном уровне.

«Это было похоже на обиду на кого-то, кто стоит на твоём пути. Но, несмотря на всё это, очевидно, существует глубочайшее уважение к тому, какой он человек и какой игрок. Нельзя не признавать, насколько он хорош. Каждый год приходиться бросает себе вызов, чтобы победить его, и эту проблему нужно решать каждый год», — приходит слова Карри The Athletic.



Ранее трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Дуэйн Уэйд поделился своими мыслями о различиях между лёгким Леброном и легендой НБА Коби Брайантом.