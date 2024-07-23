Российский юниор попал в реанимацию после драки с американцем

Конфликт двух молодых баскетболистов из Санкт-Петербурга завершился тяжёлой травмой одного из них. Об этом информирует телеграм-канал «Mash на Мойке».

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Инцидент произошёл в Тихвине, куда спортсмены приехали для участия в соревнованиях. По сведениям источника, 12-летний российский баскетболист вступил в конфликт с 13-летним уроженцем США, в результате которого получил от него тяжёлый удар в живот. На место происшествия выехала бригада скорой помощи. 12-летний юноша поступил в реанимацию в тяжёлом состоянии. Медики диагностировали у него разрыв селезёнки.

Сообщается, что уроженец США получил российское гражданство в 2015 году в Генконсульстве Российской Федерации в Хьюстоне.

В ситуации разбираются правоохранительные органы.